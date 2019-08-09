Bayram ekranında ‘Çarkıfelek’ coşkusu!
Kanal D’nin fenomen yarışma programı “Çarkıfelek”, arife günü ve Kurban Bayram’ı boyunca renkli konukları ve sürprizleriyle her akşam izleyici karşısında olacak.
Alişan çarkı oğlu Burak’la çevirecek!
Programda bayramın ilk günü çarkı, Alişan, Buse Varol ve Ceyhun Fersoy çevirecek. Alişan-Buse Varol çifti yarışırken onlara 7 aylık olan oğulları Burak da eşlik edecek. Bakalım Burak, annesine mi yoksa babasına mı daha çok şans getirecek? Alişan, şarkılarıyla da Çarkıfelek’i şenlendirecek.
Çarkıfelek bayramın ikinci gününde üç Karadenizlinin yarışacağı ‘Karadeniz Özel’; üçüncü gününde yurt dışından izleyicilerin yarıştığı “Yurt Dışı Özel” bölümüyle ekrana renk katacak.
Afili Aşk oyuncuları yarışıyor!
Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Afili Aşk” oyuncularından Ozan Dağgez, Asena Tuğal ve Taner Rumeli, Çarkıfelek’te yarışacak.
İsmail YK, Yılmaz Morgül, Aynur Aydın ve Emre Kaya da, şarkıları ve enerjileriyle Çarkıfelek Bayram Özel’de yer alacak. Ekranın en çok kazandıran yarışması Çarkıfelek, bayram boyunca hediye dağıtmaya da devam edecek.
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