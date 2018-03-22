Batuhan Buğra Eruygun kimdir? Survivor Batuhan kaç yaşında?
Survivor 2018'e sonradan dahil olan dört yarışmacıdan biri olan Batuhan Buğra Eruygun, Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği ve kim olduğunu sorguladığı isimlerden biri. Yarışmaya başlar başlamaz adaya uyum sağlayan Batuhan Buğra Eruygun'un özel hayatına dair merak ettiği detayları sorgulayan vatandaşlar bu konuda internette araştırma yapıyor. Peki, Batuhan Buğra Eruygun kimdir? Survivor Batuhan ne iş yapıyor, ne mezunu?
Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2018'e yakın zamanda dahil edilen isimlerden olan Batuhan Buğra Eruygun son zamanlarda en çok merak edilen isimlerden oldu. Seyirciler yeni yarışmacı Batuhan Buğra Eruygun'un hayat hikayesini araştırıyor. İşte, Batuhan Buğra Eruygun'un hayat hikayesi ve bilinmeyenleri...
BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.
2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.
Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Batuhan Buğra Eruygun, burada Gönüllüler Takımında mücadele etmektedir
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