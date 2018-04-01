Batuhan Buğra Eruygun kimdir? Batuhan Survivor'dan neden ayrıldı?
Acun Ilıcalı, Survivor adasına sonradan dahil olan Batuhan Buğra Eruygun'un Survivor'a veda edeceğini açıkladı. Survivor izleyicileri ise, Batuhan Buğra Eruygun'un neden adaya veda ettiğini merak edip araştırıyor. Peki, Batuhan Buğra Eruygun kimdir?, Batuhan Buğra Eruygun Survivor'dan neden ayrılıyor?
Yakın zaman önce Survivor'a katılan 4 yedek yarışmacıdan biri olan Batuhan Buğra Eruygun'un Survivor adasına erken veda edeceği açıklandı. Bu kararın ardından Survivor izleyicileri, Batuhan Buğra Eruygun'un yarışmaya neden veda ettiğini sorguluyor. Peki, Batuhan adadan niye ayrılıyor? İşte yanıtı...
BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.
2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Batuhan Buğra Eruygun, burada Gönüllüler Takımında mücadele ediyordu.
BATUHAN BUĞRA ERYUGUN SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?
1 Nisan 2018 pazar gecesi ekranlara gelen Survior'da Acun Ilıcalı, yarışmaya birkaç hafta önce katılan Batuhan Buğra Eruygun'un adaya veda edeceğini açıkladı. Bu erken vedaya gerekçe olarak ise, Batuhan'ın mental olarak adaya uyum sağlayamadığını söylemesi ve kendi isteği ile adadan ayrılmak istemesi olduğunu belirtti. Bilindiği üzere Batuhan Buğra Eruygun, 2015 yılında ciddi bir hastalık atlatmış ve uzun süren tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
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