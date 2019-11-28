Batlır filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Batlır filmi beyaz perde ardından televizyon ekranında yayınlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film doğuştan büyük kafaya sahip olması nedeniyle türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan Batlır’ın öyküsü anlatılıyor. Peki, Batlır filminin oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım'ın oturduğu Batlır'ın baş karakterini Can Sipahi canlandırıyor. Filmde Can Sipahi'ye Merve Dizdar, Erkan Taşdöğen, Sinan Çalışkanoğlu, Selen Kurtaran, Yağızkan Dikmen gibi isimler eşlik ediyor.
Annesinin hamileliği boyunca çok fazla karpuz yemesiyle kafası karpuz şeklinde doğan Batlır, tehlikeli bir ameliyat olmak ve bu fiziki farklılığını ortadan kaldırmak ister. Ameliyat olabilmek için gereken parayı kazanmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir ancak fiziki farklılığı sebebiyle ekran başına çıkmaya çok da hazır olmamasına rağmen ısrarcı olduğu o parayı kazanmak için bir mücadeleye atılır.
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