Başkurdistan’da sevgi seli
Ünlü oyuncu Selim Bayraktar onur konuğu olarak davet edildiği ‘Silver Akbuzat-Etnik Film Festivali’ için gittiği Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da sevgi seliyle karşılandı. Muhteşem Yüzyıl ve oynadığı diğer diziler nedeniyle büyük üne sahip olduğu ülkede cumhurbaşkanının özel konuğu olarak ağırlandı.
Kırmızı halıda ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan oyuncu, çıktığı sahnede, kendisine gösterilen sevgiye ülkenin 12 bin yıllık geçmişe sahip etnik müzik aleti olan ağız kopuzunu çalarak teşekkür etti. Seyirciler hayranı oldukları yabancı bir ünlünün etnik sazlarıyla yaptığı sürpriz şov karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Selim Bayraktar ayrıca kendi adına düzenlenen Türkmen atlarının yarıştığı at yarışına katılıp birinciye kupasını verdi.Konservatuvar döneminde Rus sineması ve edebiyatı üzerine çalışan oyuncu, festivalde iki ayrı Rus ulusal televizyonuna konuk olarak gösterdiği kültürel birikimiyle övgü aldı. Netflix için çekilen Ottoman Rising'te Çandarlı Halil Paşa'yı oynayan Selim Bayraktar, geçtiğimiz günlerde HBO'da yayınlanacak bir Amerikan dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.
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