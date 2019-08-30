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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.08.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

Başkurdistan’da sevgi seli

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Başkurdistan’da sevgi seli

Ünlü oyuncu Selim Bayraktar onur konuğu olarak davet edildiği ‘Silver Akbuzat-Etnik Film Festivali’ için gittiği Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da sevgi seliyle karşılandı. Muhteşem Yüzyıl ve oynadığı diğer diziler nedeniyle büyük üne sahip olduğu ülkede cumhurbaşkanının özel konuğu olarak ağırlandı.

 

Kırmızı halıda ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan oyuncu, çıktığı sahnede, kendisine gösterilen sevgiye ülkenin 12 bin yıllık geçmişe sahip etnik müzik aleti olan ağız kopuzunu çalarak teşekkür etti. Seyirciler hayranı oldukları yabancı bir ünlünün etnik sazlarıyla yaptığı sürpriz şov karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Başkurdistan’da sevgi seli

Selim Bayraktar ayrıca kendi adına düzenlenen Türkmen atlarının yarıştığı at yarışına katılıp birinciye kupasını verdi.Konservatuvar döneminde Rus sineması ve edebiyatı üzerine çalışan oyuncu, festivalde iki ayrı Rus ulusal televizyonuna konuk olarak gösterdiği kültürel birikimiyle övgü aldı. Netflix için çekilen Ottoman Rising'te Çandarlı Halil Paşa'yı oynayan Selim Bayraktar, geçtiğimiz günlerde HBO'da yayınlanacak bir Amerikan dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.
Başkurdistan’da sevgi seli


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