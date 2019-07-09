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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Başımız Belada filminin oyuncuları kimler?

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Başımız Belada filminin oyuncuları kimler?

Başımız Belada filmi beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. TV’de ilk kez yayınlanacak olan Başımız Belada, babasının vasiyetini yerine getirmeye çalışan bir gencin başına gelenleri anlatıyor. Peki, Başımız Belada filminin oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier ve Sezai Altekin’in paylaştığı “Başımız Belada” filmi, 9 Temmuz Salı saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIMIZ BELADA KONUMU

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana’ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit’in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert’in Adana’ya gideceğini duyunca, Mert’in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert’i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.

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