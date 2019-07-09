Başımız Belada filminin oyuncuları kimler?
Başımız Belada filmi beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. TV’de ilk kez yayınlanacak olan Başımız Belada, babasının vasiyetini yerine getirmeye çalışan bir gencin başına gelenleri anlatıyor. Peki, Başımız Belada filminin oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier ve Sezai Altekin’in paylaştığı “Başımız Belada” filmi, 9 Temmuz Salı saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.
BAŞIMIZ BELADA KONUMU
TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana’ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit’in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert’in Adana’ya gideceğini duyunca, Mert’in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert’i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.
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