Başarımı kasabada büyümeme borçluyum

◊ Efsane yarışma programı “Popstar” ile yeniden ekrandasınız. Neler söylemek istersiniz?

- İlk ekrana çıktığım iş, o yüzden benim için çok kıymetli. İlk defa 13 yıl önce “Popstar”la ekrana çıktım, en son da “Popstar Alaturka” yaptım.

◊ Bir röportajınızda “Tesadüfen televizyoncu oldum” demişsiniz. Ama bu başarı tesadüf olmasa gerek. Başarınızı neye bağlıyorsunuz?

- Kasabada büyümeme bağlıyorum. Kasabada büyümeseydim bence bu kadar başarılı olmazdım. Çünkü canım sıkıldıkça kitap okudum, kitap okudukça kendimi geliştirdim.

“POPSTAR” BENİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

◊ Halk sizi çok seviyor. Bunun altında samimiyetten başka ne yatıyor olabilir?

- Her şeyin ilkini yapmak çok önemli. Kimse kendi kendine star olmuyor. Starı yaratan projedir. Ben de doğru projede yer alarak tanındım. Başka bir projeyle çıksaydım belki de tanınmazdım, bunu bilmiyoruz. Proje doğru, ben de o formata uydum, o yüzden oldu.

◊ “Popstar” için kariyerinizin dönüm noktası diyebilir misiniz? Ya da kariyerinizde kırılma noktası nedir?

- “Popstar” benim için bir dönüm noktasıydı evet. Ama mesela benim içimde kalan bir proje var; teve2’de yaptığım “Hepsi Bugün Oldu”. Büyük keyifle yapıyordum gerçekten, keşke bitmeseydi. Hâlâ içimde yaradır o. En keyifle yaptığım projeydi. Çünkü gündemi takip ediyorduk. Program 18.30’da başlıyordu. Mesela 16.30’da bir gelişme oluyordu, biz nefes nefese yayına konuk yetiştiriyorduk, acayip keyifli bir işti.

◊ Senelerdir bu sektörün içindesiniz. Geçen zamanda televizyon izleyicisi hakkında neler öğrendiniz?

- Sürekli değişen ve gelişen bir izleyici kitlesi var. Jenerasyon değişiyor, biz yaşlanıyoruz. İnşallah yeni isimler gelecek (gülüyor).

◊ Son dönemde sektörü değerlendirmenizi istesem?

- Şu anda Türk televizyonlarında yaptığımız şey gerçek televizyonculuk mu tartışılır. Çünkü prime time dediğimiz ana haber sonrası kuşak sadece dizilerin egemenliği altında. Normalde televizyonda yarışma da var, eğlence programı da, tartışma programı da. Ama şu anda sadece dizi, dizi, dizi.

O yüzden “Popstar”ın inşallah böyle bir öncülüğü de olacak. Gerçek televizyonda eskiden hatırlarsanız “A Takımı” vardı, Uğur Dündar’ın yaptığı programlar vardı, “Hülya Avşar Show”lar ve “Huysuz Virjin Show”lar vardı, “Şans Kapıyı Çalınca” ve “Benimle Dans Eder misin” gibi yarışmalar vardı. Ekran diziden ibaret değildi.

ŞİMDİKİ AKLIM OLSA HİÇ TELEVİZYONA ÇIKMAZDIM

◊ Armağan Çağlayan’ın olmazsa olmazları nedir?

- Olmazsa olmazlarım yok, ben öyle bir adam değilim. Her şey olabilir de, olmaya bilir de. Hayat böyle bir şey çünkü. Değişime açığımdır.

◊ Armağan Çağlayan hem hukukçu, hem yapımcı, hem televizyoncu, hem gazeteci, hem köşe yazarı. Hatta talk show bile yaptınız. Peki siz hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsunuz?

- Ekrana çıktığım halde hiçbir zaman kamera arkasını bırakmadım, çünkü seviyorum.

HEDEFLERİ OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM

◊ Kariyerinizle ilgili en büyük hayaliniz nedir?

- Hiçbir zaman hedefleri olan bir insan olmadım. Bir şey gerçekleşmedikten sonra hedefin olsa ne olacak ki, büyük hayal kırıklığı (gülüyor).

◊ Armağan Çağlayan’ın sıkışınca fikrine başvurduğu biri var mı?

- Yok galiba, düşündüm bulamadım.

◊ Zaman zaman “Şunu da yapsaydım” dediğiniz şeyler oldu mu?

- “Şunu da yapsaydım” diyemem ama geriye dönersek, şimdiki aklım olsa hiç televizyona çıkmazdım (gülüyor).

Çünkü tanınmadan yaşamak daha rahat, daha güzel. “Popstar”a çıkarken bu kadar tanınacağımı hiç düşünmüyordum.

13 bölüm yapacağım, sonra bitecek ve kimse beni tanımayacak sanıyordum. Ama öyle olmadı (gülüyor).

SOSYOLOJİ EĞİTİMİM DEVAM EDİYOR

◊ “Popstar” dışında şu dönem hayatınızda ne var?

- Sosyoloji okuyorum. Akşamları ders çalışıyorum. Bir de sosyoloji ve televizyon son derece birbirine bağlı olduğundan iyi geliyor bana.

◊ Kendinizi dinlemek istediğiniz zaman ne yaparsınız? İstanbul’dan uzaklaşır mısınız mesela?

- Evet. Hatta geçtiğimiz hafta sonu Kars’a gittim. Ayda bir Türkiye’nin herhangi bir yerine gitmeye çalışıyorum. Yurtdışı değil, özellikle Türkiye ama... Mesela Gaziantep, Edirne, Ürgüp, Kars çok iyiydi.