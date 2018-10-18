Başak ve Ezgi'nin, Emel'e davranışları Özüm'ü çileden çıkardı.
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Emel'i ortalarına alıp beline tül bağlamaya çalışan Başak ve Ezgi'ye, Özüm çok sert bir tepki verdi.
Başak, "Çok süslü" olarak kafasında oturttuğu Emel ile, Ezgi'yi de alet ederek uğraşmaya başladı. Süsünü az bulduğunu söyleyerek onun beline tül bağlamaya başladılar. Bu durumu yakışıksız bulan Özüm onların yanına giderek önce sözle tepkisini gösterdi. Sonrasında da, Emel'in belinde sarılı olan tülü "Sessiz kaldığı için üzerine gidiyorsunuz! Yeter!" diyerek çıkarttı ve yere attı. Başak ve Ezgi bu tepkiye çok şaşırdılar. "Burada yemek yaparken eğleniyoruz!" diye kendilerini savunan Ezgi'ye, Özüm "Biz, sizin eğlenceniz değiliz!" diye sert cevap verdi. Özüm ve Başak bu olaydan sonra tartışmaya başladılar!..
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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