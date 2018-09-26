“Başak gibi gelinim olsa kafayı yerim!”
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Reyhan Hanım, Başak'ın tavırları hakkında açtı ağzını yumdu gözünü..
Reyhan Hanım, Hanife Hanım’a "Siz de Başak'ın eğrisini, doğrusunu hiç görmüyorsunuz. Ben Ezgi'nin hatasını söylüyorum. Siz de deyin. Bak, hayranlarınız bile sizi seviyor, onu sevmiyorlar. Artık bıktılar Başak'ın bağırtısından, gürültüsünden!" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Hanife Hanım, bu sözlere katılmadığını belirterek "Siz, çileden çıkarıyorsunuz. Başak, öyle bağıran bir kişi değil!" diye onları suçladı. Reyhan Hanım, büyükleri ile konuşma biçimini beğenmediğini söylediği Başak için "Ay benim öyle bir gelinim olsa, kafayı yerim" diye görüşünü belirtti. Hanife Hanım ise, gelini Başak'ı savunup Ezgi'ye laf atarak tartışmayı sürdürdü.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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