Barış Arduç ekranlara mı dönüyor?
Oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir AVM'de objektiflere yansıdı.
Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen Barış Arduç, muhabirleri görünce ayak üstü sohbet etti. Arduç, "Sinema ve dizi film projeleri okumalarım devam ediyor. Fırsat buldukça dostlarımla bir araya gelmeye çalışıyorum. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ekranlara iyi bir projeyle dönmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Yakışıklı oyuncu, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çekildikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
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