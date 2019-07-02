Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler?
Bana Masal Anlatma filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2015 yapımı Bana Masal Anlatma, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler?
9 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren Bana Masal Anlatma filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak yer alıyor. Filmin başrollerinde Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz, Devriö Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.
KONUSU
“Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!” Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. “Bana Masal Anlatma” sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…
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