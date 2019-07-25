Bamsı Beyrek filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Bamsı Beyrek filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Dede Korkut hikâyelerinde de geçen Bamsı Beyrek ismini taşıyan filmde tanıdık simalar yer alıyor. Peki, Bamsı Beyrek filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Trt 1 ekranlarının bir zamanlar en çok izlenen ve sevilen dizisi olan Leyla İle Mecnun'un yazarı ve yönetmeni olan Burak Aksak’ın imzasını taşıyan Bamsı Beyrek’in Uraz Kaygılaroğlu, Cengiz Bozkurt, Deniz Baysal, Erdal Tosun ve Salih Kalyon paylaşıyor. Peki, Bamsı Beyrek filminin konusu ne?
KONUSU
Yıllar evvel, Oğuz Beyleri bir aradayken Büre Han oğlu olmadığı için içlenir. Beyler, Büre’nin oğlu olması için dua eder. Bayındır Han da bir kız çocuk istediğini söyler. Bunun üzerine Beyler, onun da kızı olması için dua ederler. Çok mutlu olan Bayındır Han, eğer duaları kabul olur da bir kız evlada olursa onu Büre’nin oğluna vereceğini söyler. Böylece Bamsı ve Banu Çiçek’in beşikleri kertilir. Aradan geçen 20 yılın sonunda bu iki genç karşılaşırlar. Birbirlerine aşık olan Bamsı ve Banu Çiçek evlenmeye karar verirler. Fakat, Bamsı’nın kıskanç arkadaşı Yaltacık’ın genç çiftin mutluluğunu perdeleyecek sinsi planları vardır.
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