“Balçiçek ve Dr. Cankurtaran” Pazartesi Kanal D’de…
Sağlıktan hayata dair tüm konuların ünlü konuklar ve uzman doktorlar eşliğinde ele alınacağı program “Balçiçek ile Dr. Cankurtaran”, yarın (28 Ekim Pazartesi) ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Sunuculuğunu gazeteci Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankurtaran'ın üstlendiği programda, ünlü isimler ve uzman doktorlar ağırlanacak, gündemdeki sağlık konuları işlenecek, hasta ve hasta yakını hikayelerine yer verilecek.
Programın pazartesi günü yayınlanacak ilk bölümüne oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal konuk olacak ve doktorları Prof. Dr. İbrahim Bildirici ile birlikte yeni doğan çocuklarını ve hamilelik sürecini konuşacaklar. Programın bir diğer konuğu Prof. Dr. Dilaver Özturan da "baş dönmesi"nin nedenleri anlatacak.
Programın sunucuları İlter ve Dr. Cankurtaran, heyecanlarını şu cümlelerle anlattı.
“Doğru sağlık bilgilerine ihtiyaç var!”
Balçiçek İlter; "Yaklaşık 3 yıldır il il, ilçe ilçe gezip 'Evimizin Sağlık Elçileri' olarak sağlık farkındalığını arttırmaya çabalıyoruz. Gönüllü ünlülerimizle başarılı doktorlarımızla adeta bir sağlık talk show yapıyoruz. O eğitim çalışmalarında şaşırarak gördük ki, insanlar ünlüler yerine doktorların önünde kuyruk oluşturdular. Bu da doğru sağlık bilgilerine nasıl ihtiyaç olduğunun göstergesi... Bir gazeteci olarak yepyeni bir format sunacağımız ve elimizi taşın altına koyacağım için çok mutluyum."
“Hasta yakınları programa kilitlenecek!”
Dr. Özlem Cankurtaran; "Bir doktor, bir hasta ve bir hasta yakını şapkasıyla bu programdayım. Biliyorum ki özellikle hasta yakınları bu programa kilitlenecek. Doğru sağlık bilgilerini doğru doktorlar aracılığıyla aktaracağız, ben de hem doktorluk hem de kişisel tecrübelerimi aktaracağım."
“Balçiçek ve Dr. Cankurtaran”, 28 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 07.30’da Kanal D’de...
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