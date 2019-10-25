Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa’da anlattı...
Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın samimi ve neşeli sunumuyla ekrana gelen Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa’nın bugün ki konukları gazeteci Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankurtaran’dı.
İkili, pazartesi günü (28 Ekim) başlayacak olan yeni programları “Balçiçek ve Dr.Cankurtaran” hakkında konuştu. Peki bu programda neler olacak? İzleyiciyi ne bekliyor?
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