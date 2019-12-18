Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali'nın kızı ve Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun tarihte ne zaman ölmüştür?

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde, Bala Hatun'un tutsak edilmesiyle beraber gerçek bilgilerle Bala Hatun'un hayatıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle Bala Hatun ölecek mi? Bala Hatun diziden çıkacak mı? sorularının cevabını merak eden izleyenler, Bala Hatun'un tarihte ne zaman hangi yıl vefat ettiğini öğrenmek istiyor. İşte, Şeyh Edebali'nin kızı ve Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un gerçek yaşamı.

BALA HATUN KİMDİR NE ZAMAN ÖLDÜ?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun,