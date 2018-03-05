Bakü’de Tipi’ye yoğun ilgi

Program çekimleri kapsamında kentin tarihi, turistik ve kültürel yerlerini de ziyaret eden Özdemir’i karşılarında gören izleyiciler yoğun

ilgi gösterdi.

Televizyon programı çekimleri için kenti gezen Savaş Özdemir’e halkın ilgisi yoğundu. Kentin kültürel ve tarihi yerlerini gezen Özdemir fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Yoğun kalabalığın ortasında kalan Özdemir küçük hayranları ile tek tek fotoğraf çektirip

sohbet etti.

Bakü’nün yemeklerini de beğendiğini belirten Özdemir, “ Bakü’yü çok beğendim. Çok sistemli ve temiz bir şehir. Ayrıca sanatçıya verilen değeri gördüğümde çok etkilendim. Dizinin burada çok izlenmesine şaşırdım. Bakü halkının ilgisi beni çok mutlu etti. En kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyorum” dedi.





Özdemir Bakü’de bulunan Türk şehitliğini de gezmeyi ihmal etmedi.