Bahtiyar Ölmez son bölümünde Fuat şoka girdi! 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Bahtiyar Ölmez 22. yeni bölümünde hesap sormak için dönen Rıfat için süreç başlıyor. Geri dönüş öncesinde Fuat'ı arayan Bahtiyar, ondan bazı taleplerde bulunmuştur. Bahtiyar Ölmez son bölümüne yansıyan bu olayların ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında olaylar tavan yapmıştır. İşte, Bahtiyar Ölmez 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler

SON BÖLÜMDE RIFAT ŞOKA GİRDİ

Bahtiyar kardeşini kurtarır. Ama Aylin onu hala babasının katili sanmaktadır… Bahtiyar, Aylin’e babasının katili olmadığını ispatlamak için harekete geçer. Ama bu o kadar da kolay olmayacaktır… Bahtiyar’ı aklayacak kişi nezarettedir. Bahtiyar, Anıl, Memduh, Aylin onu nezaretten çıkarmak zorundadırlar. Bunun için bir planları vardır, ama işler planladıkları gibi gitmez. Bu arada Tahir’in annesi Handan, Rıfat olarak bildiği Bahtiyar’daki değişimin peşine düşer, ne olup bittiğini anlamaya çalışır… Memduh’u ise hiç arzulamadığı kara günler beklemektedir… Öte yandan Rıfat artık geri dönüş hazırlıklarını tamamlamıştır ve Fuat’la irtibata geçer…

“Hiçbir şeyin benzeri kendisi değildir’’