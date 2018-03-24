Bahtiyar Ölmez final bölümü ile ekranlara veda etti! Bahtiyar Ölmez neden final yaptı?
Bahtiyar Ölmez 19. final bölümü ile 24 Mart Cumartesi akşamı ekranlara veda etti. Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı gibi oyuncuların rol aldığı Bahtiyar Ölmez, 19 haftalık macerasını tamamladı. Peki, Bahtiyar Ölmez neden final yaptı? İşte, Bahtiyar Ölmez'in final bölümünde ekrana yansıyan detaylar
Bahtiyar Ölmez'in final bölümünde Anıl ve Memduh arasındaki problemler gün yüzüne çıkmıştır. Diğer taraftan Rıfat'ın serveti
ise Bahtiyar ve Aylin'in kıskacı altındadır. İşte, tüm bunların ekranlara yansıdığı Bahtiyar Ölmez 19. final bölümü ve bazı
detaylar
BAHTİYAR ÖLMEZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Bahtiyar, Anıl ve Memduh birbirine düşmüştür. Aralarındaki sorunları çözemezler. Anıl ve Memduh sokağa düşer. Memduh'un baba olma hevesleri kabarır. Bu heves Anıl ve Memduh'u iyice uçuruma sürükler. Anıl ve Memduh bir başlarına çaresiz debelenirken, Bahtiyar ve Aylin de Rıfat'ın servetinin peşindedir. Anıl ve Memduh'la, Bahtiyar ve Aylin'in yolları hiç beklenmedik bir yerde kesişir. Yolların kesiştiği noktada hiç umulmadık bir gerçek gün yüzüne çıkar.
NEDEN FİNAL YAPTI?
Bahtiyar Ölmez dizisinin neden final yaptığına dair yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin başrol oyuncusu Yetkin
Dikinciler ise İnstagram hesabından "İzleyen gözlerinize sağlık... Hayat hep güzellikler göstersin!..." sözleriyle veda
paylaşımını gerçekleştirdi.
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