Bahar Candan kimdir? İşte Benim Stilim Bahar hangi bölümde okuyor?
Bahar Candan, İşte Benim Stilim’in en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yarışmacı arkadaşlarına yaptığı yorumların yanı sıra ağlamasıyla dikkat çeken Bahar Candan’ın özel hayatı merak ediliyor. Peki, popüler İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan kimdir? Hangi bölümde okuyor?
'İşte Benim Stilim' yarışmacılarından Bahar Candan, 1988 yılında doğdu. Yarışmacının daha önceki sezonlarında yarışan, ayrıca Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Nihan Candan’ın kız kardeşidir. Aslen Mersin’li olan ancak İstanbul’da yaşamını sürdüren Bahar Candan, Eğitimine Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmektedir. İvana Sert, Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim’in 2016 sezonunda da yer alan yarışmacı, İşte Benim Stilim'de finale kadar çıkmayı başaran ancak birinciliği son anda kaçıran iddialı yarışmacı, stil iddiasını devam ettirebilmek adına yarışmaya tekrar katıldı...
Bahar Candan Dondurma gibisin isimli şarkısı ve ağlama şekliyle sık sık gündeme geliyor. Şarkıyı ilk olarak İŞte Benim Stilim podyumunda öyleyen Bahar Candan fenomen olmaya emin adımlarla ilerliyor.
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