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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.04.2017 - 13:45, Son Güncelleme:

Bahar Candan kimdir? İşte Benim Stilim Bahar hangi bölümde okuyor?

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Bahar Candan kimdir? İşte Benim Stilim Bahar hangi bölümde okuyor?

Bahar Candan, İşte Benim Stilim’in en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yarışmacı arkadaşlarına yaptığı yorumların yanı sıra ağlamasıyla dikkat çeken Bahar Candan’ın özel hayatı merak ediliyor. Peki, popüler İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan kimdir? Hangi bölümde okuyor?

'İşte Benim Stilim' yarışmacılarından Bahar Candan, 1988 yılında doğdu. Yarışmacının daha önceki sezonlarında yarışan, ayrıca Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Nihan Candan’ın kız kardeşidir. Aslen Mersin’li olan ancak İstanbul’da yaşamını sürdüren Bahar Candan, Eğitimine Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmektedir. İvana Sert, Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim’in 2016 sezonunda da yer alan yarışmacı, İşte Benim Stilim'de finale kadar çıkmayı başaran ancak birinciliği son anda kaçıran iddialı yarışmacı, stil iddiasını devam ettirebilmek adına yarışmaya tekrar katıldı...

Bahar Candan Dondurma gibisin isimli şarkısı ve ağlama şekliyle sık sık gündeme geliyor. Şarkıyı ilk olarak İŞte Benim Stilim podyumunda öyleyen Bahar Candan fenomen olmaya emin adımlarla ilerliyor.

 

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