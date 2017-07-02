Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın babası kim?
Bahar Candan'ın açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu. Eser Yenenler'in evinde katıldığı partinin ardından gündemi meşgul eden Bahar Candan, ailesi, Instagram paylaşımları ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Instagram fenomeninin özellikle babasına yönelik açıklamaları merak uyandırdı. Peki, Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın babası kim?
İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."
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