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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Badem Şekeri filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Badem Şekeri filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Badem Şekeri filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İki genç ismin başrollerini paylaştığı Badem Şekeri filminde köylülerin elinden kurtulmanın yollarını arayan Mehmet’in hayatının aşkını bulması ve bu süreçte başına gelenler anlatılıyor. Peki, Badem Şekeri filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Aydın Bulut'un yönetmen koltuğunda oturduğu, 2017 yapımı Badem Şekeri'nin başrollerini Alper Saldıran ve Burcu Özberk paylaşıyor. İkiliye kadroda Burcu Altın eşlik ediyor. 

BADEM ŞEKERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İkincisi de çekilen Badem Şekeri filminin ilki ağırlıklı olarak Çanakkale'de gerçekleşti. Ayvacık ilçesinde yer alan Çamkalabak ve Behramkale’de de çekimleri yapılan film, Ege’nin kültürünü hissettiriyor. 

BADEM ŞEKERİ KONUSU

Uzmanlığını tamamlayan, mecburi hizmet görevini yapacağı Yozgat’ın ilçesindeki hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet’i bir sürpriz beklemektedir. Aşağı delice köyünün muhtarı Bahri, köye doktor getireceğim vaadiyle muhtar seçilmiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır. Umudunu kaybetmek üzere olan muhtarın imdadına delice köyünün delice kızı Ayşe yetişir. Mademki devlet onlara bir doktor yollamaz, o zaman onlar kendilerine bir doktor bulacaklardır. Bu yüzden Doktor Mehmet’i kaçırırlar. Kaçırıldığını anlayan Mehmet’in derdini anlatma çabaları sonuç vermez. Köylüler daha ilk gününde hınca hınç doldururlar sağlık ocağını… Duyan gelmiştir. Ama gelenlerin çoğu goygoy peşindedir. Doktorun dediklerini umursamaz, taktıkları isimle “Badem Şekeri aşağı, Badem Şekeri yukarı” kendilerince kafa bulurlar Mehmet’le… Ancak köylünün bilmediği Mehmet’in sakladığı çok önemli bir sırrı vardır. Tüm bu henagemenin içinde Mehmet’in tek tesellisi Ayşe olur.
Mehmet, köylülerin elinden kurtulmanın yollarını ararken aşka kapılacak, başına türlü olaylar gelecektir.

 

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