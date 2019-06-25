Badem Şekeri 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Badem Şekeri’nin devam filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Eğlenceli konusuyla sinemaseverlerin ilgisini çeken Badem Şekeri’nin 2’nci filminde Doktor Mehmet ve Ayşe’nin yeni sınavı anlatılıyor. Peki, Badem Şekeri 2 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
‘Badem Şekeri 2'nin senaryosu Alper Erze'nin imzasını taşırken, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. Alper Saldıran’ın Mehmet Doktor’u, Burcu Özmer’in ise Ayşe’yi canlandırdığı Badem Şekeri 2’de ikiliye Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Hayati Akbaş ve Eyşan Özhim eşlik ediyor. Genç ve deneyimli isimlerin ortak projesi olan Badem Şekeri’nin 2’ncisinin çekimleri ağırlıklı olarak Çanakkale’de gerçekleşti.
BADEM ŞEKERİ 2 KONUSU
Ayşe’nin halasını iyileştirdikten sonra doktor olan Mehmet’in ünü herkese yayılır. Şifa arayan herkes namı değer Badem Şekeri’nin kapısını aşındırmaya başlar. Tüm bu telaşa içinde Ayşe ve Mehmet’in birbirlerine olan aşkı iyice gün yüzüne çıkmaya başlarken aralarına çok büyük bir engel girer. Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver bey Ayşe’ye tutulur. Aralarındaki tek engel olarak doktoru gören Ziver bey, Muhtar Bahri’nin de yardımıyla Doktor Şeker’e çok büyük bir oyun oynar. Bu oyun Ayşe ile Mehmet’i ayırdığı gibi Mehmet’in hayatını tümden karartacak bir oyundur.
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