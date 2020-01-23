Babil'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan zor sınavı verebilecek mi?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı Babil 24 Ocak Cuma akşamı 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı, yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana gelmesini konu alan dizide bu hafta ilginç gelişmeler ekranlara yansıyacak. Yeni bölüm fragmanında yer alan İrfan'ın bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya gelmesi bu hafta izleyenleri meraklandıracak. İşte, Babil'in 2. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

BABİL'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.