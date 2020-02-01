Babil'in son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil'in 4. bölümünde neler olacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil, 31 Ocak Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. lay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesiyle işlerin karıştığı son bölümün ardından, izleyenler yeni bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. Peki, Babil'in yeni bölümünde neler olacak? İşte, son bölümde yaşananlar ve 4. bölüm fragmanıyla ilgili ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına alıyor. İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.