Babil'in ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Babil'in yeni bölümünde yaşanacaklar

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil, ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin birinci bölümünde, hayatı alt üst olan İrfan'ın Egemen’den yardım istemesiyle kendisini karanlık bir maceranın içinde bulması ekranlara yansıdı. İzleyenler şimdiden Babil'in 2. bölümünü sabırsızlıkla beklemeye başladı. İşte, Babil'in 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair bilgiler...

BABİL'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?