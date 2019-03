Babamın Ceketi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı’nın oturduğu Babamın Ceketi, işsiz bir gencin hikayesini trajikomik bir şekilde aktarıyor. Filmin oyuncuları arasında Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yanı sıra Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi isimler de yer alıyor.



NEREDE ÇEKİLDİ?



Çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan'da seçilen ve özel olarak dekore edilen mekanlarda çekildi.



KONUSU



Konu: Ferhat, babası İbrahim tarafından bin bir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.