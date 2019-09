Babamın Ceketi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Babamın Ceketi filmi bu kez Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Müfit Can Saçıntı'nın yönetmen ve başrol olarak yer aldığı Babamın Ceketi’nin çekimleri İstanbul, Ağva ve Dalyan'da yapılmıştı. Müfit Can Saçıntı'ya kadroda Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük ve Ayşen Gruda eşlik ediyor.



BABAMIN CEKETİ KONUSU



Ferhat, babası İbrahim tarafından bin bir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.