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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.09.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Babamın Ceketi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Babamın Ceketi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Babamın Ceketi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 23 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsane ismi Ayşen Gruda’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Babamın Ceketi, 2018 yılında vizyona girmişti. Peki, Babamın Ceketi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Babamın Ceketi filmi bu kez Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Müfit Can Saçıntı'nın yönetmen ve başrol olarak yer aldığı Babamın Ceketi’nin çekimleri İstanbul, Ağva ve Dalyan'da yapılmıştı. Müfit Can Saçıntı'ya kadroda Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük ve Ayşen Gruda eşlik ediyor.

BABAMIN CEKETİ KONUSU

Ferhat, babası İbrahim tarafından bin bir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.

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