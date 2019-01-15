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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Babaların Babası filmi oyuncuları kimler? Babaların Babası konusu ve oyuncu kadrosu

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Babaların Babası filmi oyuncuları kimler? Babaların Babası konusu ve oyuncu kadrosu

2016 yılında vizyona giren Babaların Babası filmi, sinemanın ardından zaman zaman televizyon ekranlarında da seyirciyle buluşuyor. Kadrosunda pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı filmin oyuncularının kim olduğunu ve genel konusunu merak eden vatandaşlar, Babaların Babası filmi hakkında merak ettikleri detayları internette sorguluyor. Peki, Babaların Babası filmi oyuncuları kimler?

Mafya komedisi tarzında bir yapım olarak dikkatleri çeken Babaların Babası'nın yönetmenliğini Raşit Çelikezer üstlendi. Filmin senaryosu ise Şenol Zencir ve Nuri Özgül ikilisi tarafından kaleme alındı. İşte, Babaların Babası filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in yaptığı senaryosunu Nuri Özgül ve Şenol Zencir’in yazdığı yapımcılığını Selin Altınel’in üstlendiği filmin başrollerini Menderes Samancılar, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İsmail Demirci, Burcu Binici, Abidin Yerebakan, Barış Başar, Ömer Gecü, Erdal Cindoruk, Emre Kentmenoğlu ve Ayşen Sezerel paylaşıyor.

FİLMİN KONUSU

Ünlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ve 2016 yılının Nisan ayında vizyona giren yapımın konusu şöyle; birlikte iş yaptığı diğer mafya babalarının arkasından iş çevirdiğini öğrenen Nejdet, onlara bir ders vermek için harekete geçer.

Hazırladığı sürprizin en büyüğü ise uzun yıllardır herkesten sakladığı oğludur. Ancak konservatuar mezunu olan Berk balettir. Hiç bir şeyden haberi olmayan genç adamın en büyük hayali ise baş balet olmaktır. Balerin kız arkadaşı ile birlikte mütevazi bir hayat süren Berk kendini bir anda mafya babalarının hesaplaşması içinde bulur. Üstelik onların en büyüğü ve en korkulanı kendi öz babasıdır.

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