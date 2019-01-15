Babaların Babası filmi oyuncuları kimler? Babaların Babası konusu ve oyuncu kadrosu
2016 yılında vizyona giren Babaların Babası filmi, sinemanın ardından zaman zaman televizyon ekranlarında da seyirciyle buluşuyor. Kadrosunda pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı filmin oyuncularının kim olduğunu ve genel konusunu merak eden vatandaşlar, Babaların Babası filmi hakkında merak ettikleri detayları internette sorguluyor. Peki, Babaların Babası filmi oyuncuları kimler?
Mafya komedisi tarzında bir yapım olarak dikkatleri çeken Babaların Babası'nın yönetmenliğini Raşit Çelikezer üstlendi. Filmin senaryosu ise Şenol Zencir ve Nuri Özgül ikilisi tarafından kaleme alındı. İşte, Babaların Babası filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in yaptığı senaryosunu Nuri Özgül ve Şenol Zencir’in yazdığı yapımcılığını Selin Altınel’in üstlendiği filmin başrollerini Menderes Samancılar, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İsmail Demirci, Burcu Binici, Abidin Yerebakan, Barış Başar, Ömer Gecü, Erdal Cindoruk, Emre Kentmenoğlu ve Ayşen Sezerel paylaşıyor.
FİLMİN KONUSU
Ünlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ve 2016 yılının Nisan ayında vizyona giren yapımın konusu şöyle; birlikte iş yaptığı diğer mafya babalarının arkasından iş çevirdiğini öğrenen Nejdet, onlara bir ders vermek için harekete geçer.
Hazırladığı sürprizin en büyüğü ise uzun yıllardır herkesten sakladığı oğludur. Ancak konservatuar mezunu olan Berk balettir. Hiç bir şeyden haberi olmayan genç adamın en büyük hayali ise baş balet olmaktır. Balerin kız arkadaşı ile birlikte mütevazi bir hayat süren Berk kendini bir anda mafya babalarının hesaplaşması içinde bulur. Üstelik onların en büyüğü ve en korkulanı kendi öz babasıdır.
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