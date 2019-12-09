Azize'nin yeni bölümü ne zaman? İşte Azize'nin yeni yayın tarihi ve 4. bölüm fragmanı

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Azize, ekranlara damga vuran 4. bölüm fragmanı ile merak uyandırdı. Azize'nin bu haftaki bölümünde, " Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu?" sorusu heyecan yarattı. İşte, Azize'nin cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün özeti..

AZİZE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini herkese açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?