Azize'nin yeni bölümü ne zaman? 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize'nin yeni bölümü yine ekran başına kilitleyecek. İşte, Azize'nin 4. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...

Azize yeni gününde 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde;

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?