Azize'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 4. bölümde Kartal ailesiyle karşı karşıya!
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Azize'nin salı akşamı yayınlanan son bölümü sonrası, yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Sevilen dizi Azize'nin bu haftaki bölümünde, Balkan'ın odasına giren Azize'nin ne yapacağı merak uyandırdı. Heyecanlı bölüm sonrası Azize'nin yeni bölümü için izleyenler sabırsızlanmaya başladı. Peki, Azize'nin yeni bölümünde neler olacak? işte, Azize 4. bölüm fragmanı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize, 3 Aralık tarihinde son bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Azize'de yaşanan heyecanlı anlar sonrası, haftaya yayınlanacak olan bölümün fragmanı ekranlara damga vurdu. İşte, Azize'nin 4. bölüm fragmanı ve özeti.
AZİZE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor!
Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.
Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa işlerin başına o geçecektir. Alpanlar kendi içlerinde ayrılmışlardır.
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