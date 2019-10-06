Azize’nin teaserına büyük ilgi
Kanal D’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Azize’nin teaserı önceki gün yayınlandı.
Sosyal medya üzerinden çok konuşulan teaser izleyiciden tam not aldı. Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı dizi şimdiden yılın en çok izlenen dizisi olmaya aday.
“Ailesinin intikamını almayı amaç edinen Azize, bu mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşır… Aşk… Sonunda kim kazanacak? Aşk mı? Yoksa intikam mı?” Azize, izleyiciyi ikileme sürükleyip bu sorunun cevabını bulmaya çalışacak.
Azize yakında Kanal D’de…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle