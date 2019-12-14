Azize'nin son bölümü sonrası 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Azize, 14 Aralık akşamı nefes kesen bölümle ekranlara damga vurdu. Yeni gününde izleyenleri televizyon başına kilitleyen dizide, Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş eridi. Azize'nin kardeşi ile ilgili vereceği karar ise ekran başındakileri heyecanlandırdı. Peki, Azize'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte, Azize'nin 5. bölüm fragmanı hakkında ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Azize'nin 21 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölüm fragmanı paylaşıldığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AZİZE'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Azize ve Kartal, günden güne birbirlerine güvenmeye ve inanmaya başlar. Alpanların evinden kurtulmak isteyen Azize, Kartal'ın engellene takılır. Kartal ise Azize'nin evden gitmek istese gidebileceğini düşünür. Alpanlarda herkes Balkan'ın uyanmasını beklerken Kuzey, Balkan'ın uyanmasını istemez. İskender, Balkan uyandıktan sonra ailenin başına geçmesine karar vermiştir. Ancak Kartal, bu karara karşı gelince babasıyla ters düşer. Kartal'ın en büyük amacı ise Kuzey'i korumaktır. Azize'nin evdeki varlığından rahatsız olan Asya, Balkan'ın başında uyanması için ağlayan Gül'ün söylediklerini duyar ve Alpanların büyük sırlarından birini öğrenir.

Bir diğer taraftan Azize kardeşinin yaşaması için Alpanlara yakın olup, Barbaros’a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır. Ancak Balkan’ın uyanması an meselesidir. Azize artık daha da büyük bir tehlikenin ortasındadır. Balkan'ın gözlerini açmasıyla Azize'nin başına gelebilecek tehlikelere karşı Kartal, ne yapacak? Balkan, kendisini öldürmeye çalışanın Azize olduğunu söyleyecek mi? Kartal, Balkan'ın uyanmasıyla birlikte olacaklara karşı başta İskender olmak üzere Alpanlara karşı Azize için büyük bir mücadele verecektir. Azize ise tüm yaşananlara rağmen ailesini ve geçmişteki yaralarını Kartal'a anlatabilecek mi?