Azize'nin oyuncuları kimlerdir? İşte Azize dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

19 Kasım'da yayın hayatına başlayan, Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Azize, cumartesi akşamı yeni gününde ekranlara geliyor. Azize'nin yeni bölümü sevenlerini ekran başına kilitlerken oyuncu kadrosu ve karakterleri bir kez daha merak konusu oldu. İşte, Azize'nin oyuncuları hakkında ayrıntılar.

Buğra Gülsoy - KARTAL ALPAN

Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Kartal, Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Hande Erçel AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Mustafa Avkıran BARBAROS KARAKAYA

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

Mustafa Yıldıran BALKAN ALPAN

Kartal’ın abisi, Azize’nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.

Duygu Sarışın ASYA GÜNDOĞAN

Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal’ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.

Çetin Sarıkartal İSKENDER ALPAN

Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.

Başak Daşman YILDIZ ALPAN

Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.

Orhan Kılıç ADNAN BARDAR

Bardar ailesinin başındadır. Tuna’nın eski gizli sevgilisidir.

Selen Öztürk TUNA ALPAN

Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur.

Tugay Mercan OKAN

Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.

Serkan Altıntaş YAMAN ÖZSOY

Kartal’ın yakın koruması, bir yandan da en iyi dostudur. Ceyda’dan hoşlanmaktadır ama bu aşkını meydana çıkarmak istemez. Kartal’a ihanet sayar.

Asuman Çakır AYNUR ALPAN

İskender’in ölen abisi Hasan’ın eşidir. Müştemilattaki işlerin ve mutfağın başındadır.

Zeynep Kızıltan Gül Alpan

Hasan’ın karısıdır. Kayınvalidesi Aynur’la birlikte mutfak işlerine bakar. Gelin kaynana hiç anlaşamazlar, aralarında tatlı bir itişme vardır.

Ufuk Şen HASAN ALPAN

Ölen abi Hasan’ın oğludur. İskender’in sağ koludur, ailenin silah gücünü yönetmektedir.

Ceylan Batı CEYDA ALPAN

İskender’in en küçük çocuğudur. Yaman’a olan aşkı babasının ilişkilerini bozacaktır.

Ece Miray SELİN ALPAN

Yıldız ve Balkan’ın kızıdır.