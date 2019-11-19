Azize'nin ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Azize'nin yeni bölümünde beklenmedik yakınlaşma
İlk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Şimdiden dikkatleri üzerine çeken Azize'nin birinci bölümü sonrası haftaya ekranlara gelecek olan 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Azize'nin yeni bölümünde, Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlayacak. Peki, Azize'nin 2. bölümünde başka neler olacak? Azize'nin ilk bölümünde neler yaşandı?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize, 1. bölümü ile 19 Kasım Salı akşamı ekranlara geldi. Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı, intikam almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızan genç bir kadının aşk ve intikam duygusu ile mücadele etmesinin anlatıldığı dizide birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin ilk bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Azize'nin yeni bölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti.
AZİZE'NİN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Azize'nin 1. bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Azize'nin yeni bölümünde şunlar yaşanacak,
Azize'nin Balkan'ı bıçaklamasıyla Balkan hayatını kaybeder. Kartal ağabeyinin katilini bulmak için adeta kuş uçurtmaz. Azize ise Alpanlar'ın evinde daha da tedirgindir.
Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlarken Asya, Azize'nin varlığından oldukça rahatsız olur. Bir diğer taraftan Yıldız ise Alpanların hepsinin yok olması talimatını verir. Kartal ve Azize Balkan'ın ölümüyle karşı karşıya gelecek mi? Barbaros, Azize'yi tehlikeye atacak mı?
AZİZE'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.
Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.
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