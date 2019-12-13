Azize'nin bu haftaki 4. bölümünde neler olacak? Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Azize'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtına estiren Azize'de bu hafta Balkan gözlerini açacak. Son bölümde Kartal ve Azize arasında başlayan yakınlaşma merak uyandırmıştı. Peki, Balkan Azize'nin kendisini öldürmek istediğini söyleyecek mi? Kartal Azize arasında neler olacak? İşte, Azize'nin 4. bölüm 2. fragmanı.

AZİZE'NİN 4. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Azize ve Kartal bir arada yaşadıkça birbirlerine güvenmeye ve birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlardır. Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa evde kalmak ve Barbaros’a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır ancak Balkan’ın uyanması an meselesidir. Gözlerini açarsa Azize’nin onu öldürmeye çalıştığını söyleyecektir.

Azize kendi hayatı ile kardeşininki arasında bir seçim yapmak zorundadır. Kartal da tıpkı Azize gibi, kendine bile itiraf edemediği hislere esir düşmüştür. Bütün oklar Azize’yi gösterirken Kartal Azize’nin cezasını kesebilecek midir?