Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize'nin bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azize'nin salı akşamı yayınlanacak olan 3. bölüm fragmanına, Azize'nin hastanede yatan Balkan'ın odasına girmesi damga vurdu. Kartal gerçeklerin izini sürerken Azize'nin hastaneye girmesi akıllara, "Azize Balkan'ı öldürecek mi?" sorusunu getirdi. Peki, Azize'nin yeni bölümünde başka neler olacak?
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Azize, 3 Aralık Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizide bu hafta Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişecek. İşte, Azize'nin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
AZİZE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Alpanların evinde iyice köşeye sıkışan Azize, kendisinden gözünü ayırmayan Kartal’ı atlatıp kaçmanın yollarını arar. Asya, Azize’nin ve Kartal’ın yakınlaşmasına karşı iyice öfkelenir. Barbaros ise Azize için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenmeye çalışırken Azize, yarım kalan intikamını almaya çalışır.
Azize kardeşinin iyileşeceğini düşünür ancak Azize'yi farklı bir son beklemektedir. Balkan'ın başına gelenler başta Kartal olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur. Kartal, Azize ve Balkan arasındaki bağı bulmaya çok yaklaşmıştır. Öte yandan Azize'nin üzerine gelen herkes Kartal'ın tepkisiyle karşılaşır.
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