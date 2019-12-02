Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAzize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?
GeriTelevizyon Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
02.12.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenecek mi?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize'nin bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azize'nin salı akşamı yayınlanacak olan 3. bölüm fragmanına, Azize'nin hastanede yatan Balkan'ın odasına girmesi damga vurdu. Kartal gerçeklerin izini sürerken Azize'nin hastaneye girmesi akıllara, "Azize Balkan'ı öldürecek mi?" sorusunu getirdi. Peki, Azize'nin yeni bölümünde başka neler olacak?

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Azize, 3 Aralık Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İlgiyle izlenen dizide bu hafta Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişecek. İşte, Azize'nin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.

AZİZE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alpanların evinde iyice köşeye sıkışan Azize, kendisinden gözünü ayırmayan Kartal’ı atlatıp kaçmanın yollarını arar. Asya, Azize’nin ve Kartal’ın yakınlaşmasına karşı iyice öfkelenir. Barbaros ise Azize için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Kartal, Azize’nin gerçek kimliğini öğrenmeye çalışırken Azize, yarım kalan intikamını almaya çalışır.

Azize kardeşinin iyileşeceğini düşünür ancak Azize'yi farklı bir son beklemektedir. Balkan'ın başına gelenler başta Kartal olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur. Kartal, Azize ve Balkan arasındaki bağı bulmaya çok yaklaşmıştır. Öte yandan Azize'nin üzerine gelen herkes Kartal'ın tepkisiyle karşılaşır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle