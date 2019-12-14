Azize yeni gününde ekranlarda.. İşte Azize yeni bölüm fragmanı
Azize 4. Bölüm ikinci fragmanı yayınlandı Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu? Azize yeni gününde, bu akşam 20.00'da Kanal D'de ekranlarda olacak. İşte Aziz yeni bölümde yaşanacak olaylar..
Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.
Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?
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