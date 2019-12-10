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Televizyon
10.12.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Azize yeni gününde ekranda

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Azize yeni gününde ekranda

BAŞROLLERİNİ Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı “Azize”nin yayın günü değişti.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı “Azize”nin merakla beklenen dördüncü bölümü 14 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak. Bu bölümde Azize ve Kartal arasında sırlara rağmen tehlikeli bir yakınlaşma başlayacak.

 

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