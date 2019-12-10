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Azize yeni gününde ekranda
BAŞROLLERİNİ Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı “Azize”nin yayın günü değişti.
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı “Azize”nin merakla beklenen dördüncü bölümü 14 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak. Bu bölümde Azize ve Kartal arasında sırlara rağmen tehlikeli bir yakınlaşma başlayacak.
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