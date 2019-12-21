Azize yeni bölüm ikinci fragmanı ekranlara geldi.. 'Ben senin hikayeni merak ediyorum'

Kartal ve Azize, sorunlardan uzaklaştıkları evde keyifli bir akşam geçirirler. Ama Kartal, Azize'yi şaşırtan bir gerçekten bahseder. Adının Azize olmadığını ve sakladığı sırları anlatmasını ister. Azize, Kartal'ın kendisi hakkında bildiklerini merak ederken, bu bilgilere nasıl ulaştığının şaşkınlığını yaşar. Balkan ise, Azize yüzünden ters düştüğü ve içten içe erk savaşına girdiği Kartal'ı saf dışı edebilmek için eyleme geçer. Onu, liderliğe taşıyacak kişiyi ortadan kaldırma işini bizzat kendisi yüklenir.