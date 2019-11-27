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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Azize son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz - İşte, Azize 2. bölümü izle

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Azize son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz - İşte, Azize 2. bölümü izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Azize, 26 Kasım Salı günü 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir intikam öyküsünü anlatan Azize’nin son bölümüne Azize ve Yıldız’ın ortaklığı damga vurdu. Finalde ise Balkan’ın yaşadığı ortaya çıktı. Son gelişmeleri kaçıran dizi takipçileri Azize son bölümünü izlemenin yollarını arıyor. İşte, Azize 2. bölüm tam hali…

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı Azize 2. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümün bazı anlarını kaçıran veya hiç izlemeyen, Azize’nin son bölümünü kesintisiz izlemek için araştırmalara başladı. İşte, dizinin son bölümünde yaşananlara ilişkin detaylar ve Azize 2. bölüm tam hali…

Sahneleriyle sosyal medyaya damga vuran Azize son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Azize 2. bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz. 



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayanır. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldızdır. Azize korku dolu anlar yaşarken, Okan komiser Alpanların evine baskın yapar. Kartal'ı almak isteyen Okan, karşısında İskender Alpan'ı bulur. Alpanlar ve Okan komiser yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya gelir. Okan'ın silahı Kartal'a kaldırmasıyla herkesin yüreği ağzına gelir. Azize ise bir şekilde Yıldız'dan kurtulmayı başarır. Yıldız, elinde silahla Azize'nin izini sürer. Tam bu sırada Balkan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Alpanlar büyük panik ve korku yaşar. Okan ise Balkan'ı bıçaklayanın Azize olduğunu tahmin eder ve Alpanlardan önce Azize'yi bulmalıdır.

Azize ailesine yapılanların hesabını sormuştur. Ama sıkışıp kalmıştır. Yıldız, kurduğu planla Azize'nin üzerinden dikkatleri çekmeye çalışır. Azize ise Alpanlardan kaçıp kardeşi Yiğit'e kavuşmak ister. Kartal ise Balkan'ın başına gelenlerden dolayı evdeki tek yabancı olan Azize'den şüphelenir. Azize ise Kartal'dan kurtulmanın yollarını arasa da Alpanların evinde sıkışıp kalır. Böylece Azize Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları öğrenerek tüm taşları yerinden oynatacaktır.

 

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