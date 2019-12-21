Azize son bölüm kesintisiz, tek parça izle

Azize'nin 4. Bölümünde Kartal ve Azize arasında gizemli aşk filizleniyor. Azize ve Kartal, günden güne birbirlerine güvenmeye ve inanmaya başlar. Alpanların evinden kurtulmak isteyen Azize, Kartal'ın engelleni takılır. Kartal ise Azize'nin evden gitmek istese gidebileceğini düşünür. Alpanlarda herkes Balkan'ın uyanmasını beklerken Kuzey, Balkan'ın uyanmasını istemez.

İskender, Balkan uyandıktan sonra ailenin başına geçmesine karar vermiştir. Ancak Kartal, bu karara karşı gelince babasıyla ters düşer. Kartal'ın en büyük amacı ise Kuzey'i korumaktır. Azize'nin evdeki varlığından rahatsız olan Asya, Balkan'ın başında uyanması için ağlayan Gül'ün söylediklerini duyar ve Alpanların büyük sırlarından birini öğrenir.

Bir diğer taraftan Azize kardeşinin yaşaması için Alpanlara yakın olup, Barbaros’a Alpanlar hakkında bilgi vermek zorundadır. Ancak Balkan’ın uyanması an meselesidir. Azize artık daha da büyük bir tehlikenin ortasındadır. Balkan'ın gözlerini açmasıyla Azize'nin başına gelebilecek tehlikelere karşı Kartal, ne yapacak? Balkan, kendisini öldürmeye çalışanın Azize olduğunu söyleyecek mi? Kartal, Balkan'ın uyanmasıyla birlikte olacaklara karşı başta İskender olmak üzere Alpanlara karşı Azize için büyük bir mücadele verecektir. Azize ise tüm yaşananlara rağmen ailesini ve geçmişteki yaralarını Kartal'a anlatabilecek mi?

AZİZE SON BÖLÜM KESİNTİSİZ VE TEK PARÇA