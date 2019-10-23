Azize setinden ilk kareler
Kanal D’nin yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu Azize’nin setinden ilk fotoğraflar geldi.
Sezonun iddialı yapımlarından olan dizi, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize'de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.
Çekimleri hızla devam eden Azize, yakında Kanal D’de…
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