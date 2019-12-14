Azize Seti Şenlendi!

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bendeniz’in Ağlayayım mı? adlı şarkısını doğaçlama okuyan Öztürk, oyuncu arkadaşlarından ve set ekibinden tam not aldı.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

