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Azize Seti Şenlendi!
Kanal D’nin, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı, başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı Azize’nin setinde geçtiğimiz gün dizinin başarılı oyuncularından Selen Öztürk söylediği şarkı ile sette keyifli dakikalar yaşattı.
Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bendeniz’in Ağlayayım mı? adlı şarkısını doğaçlama okuyan Öztürk, oyuncu arkadaşlarından ve set ekibinden tam not aldı.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Azize bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!
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