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Televizyon
23.12.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor!

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Azize, Kartal'a her şeyi anlatıyor!

Azize 21 Aralık Cumartesi günü yayınlanan 5. Bölümde Azize, Kartal'a tüm yaşadıklarını anlatıyor!

Azize 21 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde Kartal, Azize'yi Balkan'dan korumak için annesinin evine götürür. Kartal, Azize'yi sakladığı ne varsa anlatması için zorlar. Azize ise farkında olmadan güven duyduğu Kartal'a sonunda her şeyi anlatır. Kartal, Azize'nin neden ısrarla evde kalmak istediğini artık anlar. Genç kızın ailesinin ve kardeşinin başına gelenlerden Alpanların sorumlu olması Kartal'ı derinden sarsar. Azize artık Kartal'dan hiçbir şeyi saklamaz ve kardeşini Barbaros'un elinden kurtarması için Kartal'dan yardım ister. Kartal, Yiğit'i kurtarabilecek mi?

 

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