Azize ekimde MIPCOM’da
KANAL D’nin yeni dizisi “Azize”nin afişi yayınlandı
. Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alan dizi için hazırlanan afiş çalışması, izleyicilerde merak uyandırdı. “Azize”, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk’ün oturduğu dizi, yakında Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak. “Azize”, 13-16 Ekim’de Cannes’da düzenlenecek MIPCOM Fuarı’nda da beğeniye sunulacak.
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