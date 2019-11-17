Azize dizisinin oyuncuları kimler? Azize 1.bölüm ne zaman başlıyor?
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için gün sayan Azize, 1. bölüm tanıtım fragmanı ile internet ve sosyal medyaya damga vurdu. Dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla konuşulmaya başlanan Azize'de tüm masumiyeti ile suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalana genç bir kadının hayatı anlatılacak. Peki, Azize dizisinin oyuncuları kimler? Azize 1.bölüm ne zaman başlıyor?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı Azize, ilk bölümü ile izleyenlere merhaba diyecek. İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesiyle heyecan dolu anların yaşanacağı Azize'nin ilk bölümü için geri sayım başladı. Peki, Azize ne zaman? Azize'nin konusu ne? İşte, Azize dizisiyle ilgili merak edilen bilgiler.
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
AZİZE'NİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Hande Erçel
AZİZE GÜNAY
Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.
Buğra Gülsoy
KARTAL ALPAN
Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.
Mustafa Avkıran
BARBAROS KARAKAYA
Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.
Tugay Mercan
OKAN
Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.
Çetin Sarıkartal
İSKENDER ALPAN
Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.
Selen Öztürk
TUNA ALPAN
Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur. Tek istediği yıllarca başkasına anne demiş oğluna kavuşmaktır.
Başak Daşman
YILDIZ ALPAN
Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.
Efekan Can
KUZEY ALPAN
Yıldız ve Balkan’ın oğlu İskender’in kendi soyadından tek erkek torunudur. Barbaros Karakaya’nın da veliahdıdır.
AZİZE'NİN KONUSU NE?
Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.
Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.
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