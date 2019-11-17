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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

Azize dizisinin oyuncuları kimler? Azize 1.bölüm ne zaman başlıyor?

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Azize dizisinin oyuncuları kimler? Azize 1.bölüm ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için gün sayan Azize, 1. bölüm tanıtım fragmanı ile internet ve sosyal medyaya damga vurdu. Dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla konuşulmaya başlanan Azize'de tüm masumiyeti ile suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalana genç bir kadının hayatı anlatılacak. Peki, Azize dizisinin oyuncuları kimler? Azize 1.bölüm ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı Azize, ilk bölümü ile izleyenlere merhaba diyecek. İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesiyle heyecan dolu anların yaşanacağı Azize'nin ilk bölümü için geri sayım başladı. Peki, Azize ne zaman? Azize'nin konusu ne? İşte, Azize dizisiyle ilgili merak edilen bilgiler.

AZİZE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE'NİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hande Erçel
AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Buğra Gülsoy
KARTAL ALPAN

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Mustafa Avkıran
BARBAROS KARAKAYA

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

Tugay Mercan
OKAN

Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.

Çetin Sarıkartal
İSKENDER ALPAN

Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.

Selen Öztürk
TUNA ALPAN

Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur. Tek istediği yıllarca başkasına anne demiş oğluna kavuşmaktır.

Başak Daşman
YILDIZ ALPAN

Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.

Efekan Can
KUZEY ALPAN

Yıldız ve Balkan’ın oğlu İskender’in kendi soyadından tek erkek torunudur. Barbaros Karakaya’nın da veliahdıdır.

AZİZE'NİN KONUSU NE?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

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