Azize dizisi ne zaman başlayacak? İşte Azize'nin konusu ve tanıtım fragmanları
Kanal D'nin yeni dizisi Azize, ekran macerası için geri sayıma başladı. İmkansızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşk hikayesinin ele alındığı, başrolleri Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı diziden ilk fragmanlar ve kareler geldi. Özellikle yayınlanan fragmanlarındaki aksiyon sahneleri ile heyecanlı anlara damga vuran dizi için izleyenler sabırsızlanmaya başladı. Peki, Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize'nin konusu ne?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize'nin ikinci tanıtım filmi yayınlandı. Şimdiden adından söz ettirmeye başlayan dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, bir yandan Azize'nin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. İşte, konusu ve oyuncularına yönelik detaylar.
AZİZE'NİN OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek de var.
KONUSU NE?
Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize.
AZİZE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle Azize 19 Kasım Salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
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