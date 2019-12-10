Azize bu hafta neden yok? Azize'nin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Azize'nin 4. bölümünü bekleyenler kanalın yayın akışında başka bir programla karşılaştı. Azize'nin yeni bölümü için sabırsızlanan diziseverler, "Azize hangi gün?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. İşte, Azize'nin yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar.

AZİZE BU HAFTA NEDEN YOK?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu dizi, artık cumartesi akşamları Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı “Azize”nin merakla beklenen dördüncü bölümü 14 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak. Bu bölümde Azize ve Kartal arasında sırlara rağmen tehlikeli bir yakınlaşma başlayacak.

AZİZE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor.

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?