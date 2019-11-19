Azize bu akşam başlıyor
Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı, merakla beklenen yeni dizi “Azize”, ilk bölümüyle bu akşam Kanal D’de.
AŞK VE İNTİKAM
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu “Azize”, intikam almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızan, ancak Kartal Alpan’a âşık olunca duygularıyla mücadele etmeye başlayan Azize’nin hikayesini konu alıyor.
GÜÇLÜ KADRO
Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal da yer alıyor.
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